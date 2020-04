POL-NB: Suche nach 4- jährigen vermissten Jungen endet glücklich

Anklam (LK VG) (ots) - Am 21.04.2020 gegen 17.30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen vermissten 4- jährigen Jungen durch dessen Mutter informiert. Der Junge soll gegen 16:30 Uhr das umfriedete Grundstück der Familie, welches in der Gemeinde Jagetzow liegt, in unbekannte Richtung verlassen haben. Nach Eingang der Meldung wurden umgehend Funkwagenbesatzungen des zuständigen Polizeihauptreviers Anklam und Unterstützungskräfte des Polizeihauptreviers Demmin und des Autobahnverkehrspolizeireviers Altentreptow zur Wohnanschrift des vermissten Kindes entsandt. Zusätzlich wurde ein Diensthundführer mit Fährtenhund angefordert, welcher sich ebenfalls zur Wohnaschrift begab. Die vor Ort eingetroffenen Funkwagenbesatzungen führten die erste Befragung der Mutter durch und gaben die Personenbeschreibung an die anfahrenden Einsatzkräfte weiter. Der Junge wurde zwischenzeitlich gegen 18.15 Uhr auf der Brücke über die A 20 bei Völschow (aus Richtung Völschow kommend) durch eine Bewohnerin der Gemeinde Jagetzow festgestellt, von ihr zu seinem Wohnort zurückgebracht und an die überglückliche Mutter übergeben. Der kleine Mann ist über zwei Kilometer alleine fußläufig unterwegs gewesen. Sowohl bei ihm, den Einsatzkräften als auch bei der Mutter machte sich große Erleichterung breit, dass ihm nichts passiert war. Dem Jungen ging es gut und die Beamten übergaben ihm zum Trösten noch den Polizeiteddy.



