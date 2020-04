POL-HRO: Vermisster 57-Jähriger aus Neubukow

Neubukow (ots) -



Seit dem 17.04.2020 wird der 57-jährige



Andreas Oberlack



aus Neubukow vermisst.



Herr Oberlack kann wie folgt beschrieben werden:



- scheinbares Alter 60 - 170 - 175cm groß - kräftige Statur - blaue Augen - Weiße/Graue kurze Harre - Vollbart (1-2 Wochen alter Bart)



Bekleidet ist der Vermisste wie folgt: - Braune Lederschuhe mit beigen Streifen am Oberfuß - Braune Jeans - Rotes T-Shirt (helles Weinrot) - Schwarze Kapuzenjacke (Nike oder Adidas)



Unterwegs ist der Vermisste mit einem grünen VW Passat Kombi, Baujahr 1999 mit dem amtlichen Kennzeichen DBR - BO 44. Letztmalig gesehen wurde das Fahrzeug im westlichen Landkreis Rostock (Sanitz, Bad Sülze) Herr Oberlack benötigt dringend Medikamente und wird gebeten, sich mit seiner Familie in Verbindung zu setzen.



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer hat den Vermissten oder dessen Fahrzeug gesehen oder kann sonstige Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben? Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Notrufnummer 110, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -



