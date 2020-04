POL-LWL: Radlader abgebrannt

Mestlin (ots) - In Mestlin ist am Dienstagnachmittag ein Radlader abgebrannt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes. Der Fahrer, der zuvor mit der Arbeitsmaschine auf der Straße unterwegs war, blieb unverletzt. Durch den Brand wurde der Radlader völlig zerstört. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



