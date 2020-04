POL-GÜ: Alkoholisierter 19-Jähriger mit dem Fahrrad unterwegs

Güstrow (ots) - In der Nacht zum 21.04.2020 bestreiften Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Güstrow die Südstadt in Güstrow. Dort stellten sie gegen 23:45 einen Radfahrer fest, der zuvor Schlangenlinien fuhr. Der 19-jährige Deutsche war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein Test mittels Vortestgerät ergab einen Wert von 1,77 Promille. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen, wie einer Blutprobenentnahme, verhielt sich der junge Mann zudem äußerst unkooperativ. Es wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Güstrower eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow Benjamin Lübke Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4576531 OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell