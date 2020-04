POL-LWL: Güllefahrzeug stieß mit Krad zusammen

Grabow (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Güllefahrzeug wurde am Montagnachmittag auf der Landesstraße 08 bei Steesow ein Motorradfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, als das Güllefahrzeug von einem Feld kommend auf die Straße auffahren wollte. Der 44-jährige Motorradfahrer aus der Region wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



