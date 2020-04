POL-NB: Totalschaden am PKW nach Verkehrsunfall

Grimmen (LK VR) (ots) - In den Nachmittagsstunden des 20.04.2020 ereignete sich auf der L 26 zwischen den Ortschaften Rakow und Bretwisch ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person. Eine 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Fahrzeug in Richtung Bretwisch unterwegs war, kam nach jetzigem Ermittlungsstand nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Bartmannshagen gebracht. An dem drei Jahre alten VW entstand Totalschaden und auch der Baum wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt über 20.000 Euro.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Verena Splettstößer, Erste Polizeihauptkommissarin, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4575884 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell