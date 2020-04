POL-LWL: Müll illegal im Garten verbrannt

Parchim (ots) - Bei einem Gartenfeuer in Matzlow hat ein Grundstückseigentümer am frühen Sonntagmorgen unter anderem lackierte Hölzer, Plastikabfälle und alte Autoteile verbrannt. Die Polizei hatte den Vorfall im Zuge einer Streifenfahrt entdeckt und den Verursacher daraufhin aufgefordert, das Feuer zu löschen. Zudem wurde gegen den Betreffenden eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes der Verordnung zur Abfallbeseitigung erstattet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4575597 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell