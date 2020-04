POL-LWL: BAB 24 nach LKW- Unfall noch bis zum Nachmittag gesperrt (Ergänzung)

Parchim / Stolpe (ots) - Nach dem LKW- Unfall am Montagmorgen auf der BAB 24 bei Parchim, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde, bleibt nach derzeitigen Prognosen die Autobahn in Richtung Hamburg voraussichtlich bis zum Nachmittag voll gesperrt. Ein LKW war aus noch ungeklärter Ursache auf das stehende Sicherungsfahrzeug einer Baustelle aufgefahren, worauf das Sicherungsfahrzeug samt Schilderwagen in den Graben geschleudert wurde. Dabei wurde der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 42-jähriger LKW- Fahrer aus Polen, leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste zudem die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der angerichtete Gesamtschaden auf ca. 100.000 Euro belaufen. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



