POL-LWL: Kriminalpolizei geht nach Brand in Zarrentin zahlreichen Hinweisen nach

Zarrentin (ots) - Nach dem Brand im Biosphärenreservat in Zarrentin in den Abendstunden des 07. April dieses Jahres (wir informierten am 08. April), dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiterhin an. Im Zuge eigener Ermittlungen sowie nach der Auswertung von Zeugenhinweisen und Beweismitteln ist die Kriminalpolizei zuversichtlich, den Vorfall demnächst aufklären zu können. Die Kriminalpolizei geht derzeit konkreten Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen nach. So stehen mehrere Kinder bzw. Jugendliche derzeit im Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Von einem noch ausstehenden Gutachten eines Brandsachverständigers erhoffen sich die Ermittler zudem weitere Details zur genauen Brandursache.



Weitere Einzelheiten können mit Rücksicht auf die weiteren Ermittlungen und der Unschuldsvermutung der Beteiligten derzeit nicht genannt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4575311 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell