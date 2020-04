POL-SN: Kripo sucht Zeugen nach Raub

Schwerin (ots) - Am Sonntagmorgen wurde ein 20-jähriger Mann nach eigenen Angaben Opfer einer Raubstraftat.



Der Geschädigte befand sich zwischen 03.00 und 04.00 Uhr auf der Hamburger Allee, Nähe der Haltestelle Keplerstraße. Er wurde plötzlich durch zwei unbekannte männlichen Personen angegriffen, bei der Tat wurde dem 20-jährigen Deutschen die Umhängetasche entwendet.



Durch den Angriff wurde der Geschädigte verletzt, er begab sich zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Schwerin.



Die Kripo such Zeugen der Tathandlung. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat Schwerin unter 0385/5180-1214 oder 5180-2224



