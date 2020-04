POL-LWL: Herrenlose Bekleidung am Badesee entdeckt- Polizei im Einsatz

Sternberg (ots) - Der Fund von Bekleidungsgegenständen am Ufer des Dinniesensee nahe Hohen Pritz hat am Samstagabend einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Zeuge hatte im Uferbereich einen grünen Rucksack, ein Paar Gummiclogs sowie ein schwarzes Shirt entdeckt und die Polizei informiert. Die Polizei suchte im Uferbereich als auch mit einem Schlauchboot auf der Wasseroberfläche sowie im Schilfgürtel des kleinen Sees. Zudem kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz und unterstützte die Suche aus der Luft. Im Ergebnis der Suche haben sich jedoch keine Hinweise auf eine hilflose oder verunglückte Person ergeben. Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt der Polizei derzeit ebenfalls nicht vor. Momentan wurden die Suchmaßnahmen unterbrochen. Die Bekleidungsgegenstände wurden sichergestellt.



