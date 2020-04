POL-ANK: Unbekannte töten Schaf auf Usedom

Neppermin (ots) - Am gestrigen Morgen wurde die Polizei in Heringsdorf darüber informiert, dass unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag (zwischen dem 18. April, gegen 20.00 Uhr, und dem 19. April 2020, 07:50 Uhr) auf grausame Weise ein Schaf getötet hätten. Vor Ort bestätigte sich leider der Sachverhalt. Dem Zuchttier, welches sich auf einer Weidewiese kurz vor der Ortschaft Balm bei Neppermin aufhielt, wurde der Kopf abgetrennt. Die Täter nahmen neben dem Kopf auch das Herz des Tieres mit. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat auffällige Beobachtungen im Bereich Balm / Neppermin gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790 auf. Hinweisgeber können sich ebenso an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam Pressestelle Katrin Kleedehn Telefon: 039712513040 E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4574945 OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell