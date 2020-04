POL-LWL: Wolf von PKW erfasst

Plate / Stolpe (ots) - Bei einem Wildunfall auf der BAB 14 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Schwerin- Ost (in Höhe des Parkplatzes Plater Berg) ist am Montagmorgen ein Wolf von einem PKW erfasst worden. Das Tier verendete anschließend an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt, an seinem PKW entstand Sachsachaden. Der tote Wolf ist vom Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG) zur weiteren Untersuchung übernommen worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4574829 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell