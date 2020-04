POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person auf der Landesstraße 21 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 19.04.2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Kraftrads Suzuki die L 21 aus Richtung Barth kommend in Richtung Prerow. In einer Linkskurve im ´Freesenbruch´, kam er mit dem Krad aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab. Er geriet in den Straßengraben und kam im Strauchwerk zum Liegen. Der 40-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletz. Er wurde durch einen Hubschrauber umgehend in die Universitätsklinik Greifswald verbracht. Es entstand Sachschaden von ca.15.000,- Euro.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



