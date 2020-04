POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und einem PKW, LK VR ,Kradfahrer schwer verletzt

Sassnitz/ Rügen (ots) - Am 19.04.2020 gegen 14:02 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29 zwischen Prora und Neu Mukran gemeldet. Ein 79-jähriger Suzuki Fahrer parkte seinen PKW neben der Fahrbahn. Er beabsichtigte die Fahrbahn mit seinem Fahrzeug zu überqueren um in den gegenüberliegenden Waldweg zu fahren. Dabei übersah er den aus Prora kommenden und in Richtung Neu Mukran fahrenden 30-jährigen Motorradfahrer mit seiner Yamaha. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in das Klinikum nach Greifswald geflogen werden. Der PKW Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Straße musste für ca. 45 Minuten voll und für weitere 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 12000,00 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen von der Insel Rügen und sind Deutsche.



