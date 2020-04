POL-HWI: Einbruchdiebstahl in Schule in Lübow

Lübow (ots) - Nachdem Unbekannte über die Osterfeiertage in eine Schule in Neukloster eingebrochen waren, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Schulgebäude. Wieder drangen die Täter gewaltsam in den Werkstattbereich der Schule vor und entwendeten mehrere, teils sperrige, Elektrowerkzeuge. Der Tatzeitraum lag zwischen dem Nachmittag des 15. und dem Morgen des 16. April. Aufgrund der Begehungsweise ist davon auszugehen, dass mehrere Täter am Werk waren und ein größeres Fahrzeug (ggf. Kleintransporter oder Pkw mit Anhänger) zum Abtransport des Diebesgutes nutzten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR.



Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kripo übernommen hat.



Die Polizei in Wismar bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 03841/2030 zu melden.



