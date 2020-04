POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Gadebusch (ots) - In der vergangenen Woche (08. April) leitete die Gadebuscher Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen einen 61-jährigen Deutschen ein. Der Mann stand im Verdacht, einen Parkplatzunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Gestern Nachmittag fiel er den Beamten erneut am Steuer seines Pkw im Gadebuscher Stadtgebiet auf. Sie stoppten ihn und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Aufgrund des festgestellten Atemalkoholwertes von 1,37 Promille ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an. Den 61-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.



