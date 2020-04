POL-HRO: Polizeihubschrauber findet vermissten Patienten in Rostock

Rostock (ots) -



Am 16.04.20 um 20:10 Uhr wurde ein 76-jähriger Patient der UNK Rostock durch das Pflegepersonal bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Patient war orientierungslos und auf medizinische Hilfe angewiesen.



Aufgrund einer möglichen Lebens- oder Gesundheitsgefahr für den Patienten wurde ein umfangreicher Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Hierbei kamen mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz. Zur Unterstützung wurde ebenfalls ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Um 21:10 Uhr erkannte der Polizeihubschrauber eine Person in einem schwer zugänglichen Gelände. Die dorthin gelotsten Polizeibeamten fanden den gesuchten 76-jährigen Mann vor. Er konnte anschließend wohlbehalten an das Pflegepersonal übergeben werden.



Im Auftrag Sebastian Wilms Polizeioberkommissar Polizeirevier Dierkow



