POL-HRO: Polizei stellt Graffiti-Schmierer auf frischer Tat in Rostock

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock



Im Rostocker Stadtgebiet (Bereich Schröderplatz) beschmierten am Donnerstagabend (16.04.2020) gegen 23:00 Uhr zwei männliche Personen die Haus- und Fensterfront des Hotels ´Motel One´ mit sogenannten ´Tags´ in schwarz und neongelb. Ein vorbeifahrender Streifenwagen der Bundespolizeiinspektion Rostock entdeckte die Tatverdächtigen bei ihrer Tätigkeit. Als die Männer den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Kröpeliner Straße.



Die Polizeibeamten konnten einen der Tatverdächtigen stellen. Der 18-jährige Mann hatte bei seiner Flucht einen der benutzten Graffiti-Stifte weggeworfen. Bei der Durchsuchung wurde ein weiterer Graffiti-Stift aufgefunden. Beide Stifte stimmten mit den Farben der angebrachten ´Tags´ überein.



Der Tatverdächtige wurde vor Ort den Beamten des Polizeihauptrevieres Reutershagen zuständigkeitshalber übergeben. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen dauern derzeitig an.



