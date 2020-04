POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 73- jährige Mann aus 17235 Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Seit dem 15.04.2020 gegen 19:00 Uhr wird aus Neustrelitz Herr Norbert Dressler,73 Jahre alt, vermisst. Herr Dressler entfernte sich aus dem ´DRK Luisendomizil´ in der Penzliner Straße in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Vermisste zu Fuß unterwegs. Herr Dressler wird wie folgt beschrieben: ca. 1,56 m groß; untersetzte Figur mit Bauch,dünnes - schütteres Haar. Er trägt eine Jogginghose (Farbe nicht bekannt),einen Pullover (Farbe nicht bekannt) mit breiten Streifen sowie helle Turnschuhe. Der Mann hat keinerlei Ausweispapiere oder Gegenstände bei sich. Er ist orientierungslos.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Neustrelitz unter Tel. 03981-258, sowie jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4572206 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell