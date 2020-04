POL-ANK: Polizei sucht weiterhin nach vermisster Frau aus Greifswald

Greifswald (ots) - Die Polizei sucht weiterhin nach der 80-jährigen Rosemarie Natzius aus einem Pflegeheim im Mendelejewweg in Greifswald. Die Frau wird seit dem 10.04.2020, 12:00 Uhr vermisst und konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen bisher nicht aufgefunden werden.



In den vergangenen Tagen sind bereits mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen, denen nachgegangen wurde. Am gestrigen Dienstag (14.04.2020) haben Polizeikräfte erneut großräumig im Bereich der Innenstadt und der umliegenden Wälder und Wege von Greifswald in Richtung Helmshagen, Weitenhagen und Diedrichshagen nach der Vermissten gesucht. Dabei wurden sie auch von der Rettungshundestaffel des DRK Ostvorpommern-Greifswald und einem Polizeihubschrauber unterstützt.



Der Polizei liegt nun neues Fotomaterial von Frau Natzius vor und bittet nochmals um Veröffentlichung und Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die vermisste ältere Dame mit ihrem Rollator seit ihrem Verschwinden am 10.04.2020 gesehen? Wer kann weitere Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Pressemitteilung vom Polizeipräsidium Neubrandenburg ´Öffentlichkeitsfahndung nach der 80-jährigen Rosemarie Natzius aus Greifswald´ vom 12.04.2020: Seit dem 10.04.2020, um 12:00 Uhr, wird Frau Rosemarie Natzius aus Greifswald vermisst. Die Vermisste ist 80 Jahre alt und benötigt dringend medizinische Hilfe. Frau Natzius wurde letztmalig am 10.04.2020 um 12:00 Uhr im Mendelejewweg in Greifswald gesehen. Die Vermisste ist ca. 1,60m groß und wird als korpulent beschrieben. Zur Fortbewegung ist sie auf einen Rollator angewiesen. Zur Bekleidung der Vermissten ist lediglich bekannt, dass sie einen dunklen Filzhut trägt und eine braune Lederhandtasche mitführt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes der Rettungshundestaffel des DRK Greifswald blieben bisher erfolglos. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt sie in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540-224 oder - 225 , jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



