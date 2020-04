POL-LWL: 40 Einkaufswagen vor Supermarkt gestohlen

Sternberg (ots) - In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter vom Gelände eines Supermarktes in Sternberg 40 Einkaufswagen gestohlen. Der Vorfall wurde der Polizei am Freitag gemeldet. Der dabei entstandene Schaden wird durch den betroffenen Supermarkt auf ca. 6.000 Euro beziffert. Derzeit gibt es auf die Täter keine Hinweise. Unklar ist auch, was die Diebe mit den Einkaufswagen beabsichtigen. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls und bittet um Hinweis zu diesem Vorfall, der sich in der Goethestraße ereignete hat.



