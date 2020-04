POL-LWL: Mann stürzt auf Bahnsteig- Zugführer leitete Notbremsung ein

Neustadt-Glewe (ots) - Offenbar ist es der schnellen Reaktion eines Lokführers zu verdanken, dass ein 48-jähriger Mann am späten Sonntagabend auf dem Bahnsteig in Neustadt- Glewe nicht zu Schaden kam. Der augenscheinlich alkoholisierte 48-Jährige war kurz nach 23:00 Uhr auf dem Bahnsteig gestürzt. Dabei fiel er so unglücklich, dass er das Bewusstsein verlor und sein Kopf in das Gleisbett ragte. Trotz der Dunkelheit erkannte der Lokführer die gefährliche Situation und leitete sofort eine Notbremsung des Zuges ein. Etwa 15 Meter vor dem am Boden liegenden Mann kam der Zug schließlich zum Stehen. Der wohnungslose 48-Jährige wurde lediglich mit den erlittenen Sturzverletzungen, die sich nicht als ernsthaft erwiesen, ins Krankenhaus gebracht.



