POL-HRO: Vermisster 13-Jähriger in Schwerin

Seit dem 12.04.2020 gegen 14:00 Uhr wird der 13-jährige



Maximus Kühn



aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin vermisst. Dieser wollte um 22:00 Uhr in die Wohnung zurückkehren, traf hier jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder ein.



Der Vermisste ist ca. 170 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat mittellanges, dunkles Haar, das er mit Seitenscheitel trägt. Bekleidet ist er mit einem dunklen Windbreaker, einer blauen Hose sowie schwarzen Turnschuhen der Marke ´NIKE´.



Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.







Johann-Olaf Gemperlein Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin Polizeiinspektion Schwerin



