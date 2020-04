POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Grimmen (LK VG) (ots) - Am 12.04.2020 gegen 16.15 Uhr kam es auf der L 30 zwischen Bartmannshagen und Grimmen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Ein 46- jähriger Kradfahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Pkw Ford einer 19- Jährigen. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht werden. Die 19- jährige PKW- Fahrerin wurde nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 30 vier Stunden lang voll gesperrt werden. Die DEKRA kam zum Einsatz. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.



