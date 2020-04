POL-NB: Schwelbrand in einer Wohnung in Pasewalk mit einer verstorbenen Person

Pasewalk (LK VG) (ots) - Am 12.04.2020 gegen 03.30 Uhr wurde die Auslösung eines Rauchmelders in der Haußmannstraße in Pasewalk gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Erdgeschosswohnung die Fenster bereits vom Rauch schwarz waren. Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr geöffnet. In der Wohnung wurde eine leblose Person festgestellt, welche trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen nicht reanimiert werden konnte. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Schwelbrandes und auch die derzeit unbekannte Schadenshöhe festzustellen.



