POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach der 9-jährigen Pia-Jane Dahlke aus Neubrandenburg

Seit dem 11.04.2020, 10:00 Uhr, wird die 9-jährige Pia-Jane Dahlke aus Neubrandenburg vermisst. Das Kind verließ nach einem Streit mit der Mutter die elterliche Wohnung in der Mlada-Boleslaver-Straße in der Neubrandenburger Oststadt. Pia-Jane ist ca. 1,50m groß, schlank und hat mittellange blonde Haare. Sie führt einen lila-schwarz-karierten Rucksack bei sich und war mit einem rosafarbenen T-Shirt (bedruckt mit Mickey Mäusen), einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise zum Aufenthaltsort von Pia-Jane nimmt das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/5582-5224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



