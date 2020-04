POL-NB: Dreister Dieb entwendet 25 Jahre alten PKW Citroen in Malchin

Malchin (ots) - Gelegenheit macht bekanntlich Diebe-so geschehen am 10.04.2020, 21.34 Uhr in der Malchiner Gartenstraße. Eine 23 Jahre alte Frau parkte ihren blauen PKW Citroen AX, amtliches Kennzeichen MC-LF 701 unverschlossen mit laufendem Motor in der Gartenstraße 18 und begab sich kurz ins Haus. Als sie das Haus wieder verließ, sah sie, wie ein unbekannter Mann mit dem 25 Jahre alten Auto in Richtung Schulstraße davon fuhr. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des gestohlenen Fahrzeuges. Der Schaden wird auf etwa 1000,-EUR geschätzt.



