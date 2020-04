POL-HRO: Zwei schwerverletzte Personen nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 03

Gadebusch (ots) -



Am Donnerstagabend den 09.04.2020 gegen 18:40 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 03 zwischen Mühlen Eichsen und Wendelstorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Personenkraftwagen (Pkw). Dabei wurden die drei Kraftfahrzeugführer verletzt. Zwei von ihnen mussten durch Rettungssanitäter zur Behandlung und weiteren Beobachtung in das Klinikum Schwerin eingeliefert werden.



Eine 58-jährige Fahrerin geriet vermutlich in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dieser drehte sich und wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen in gleicher Richtung fahrenden weiteren Pkw geschleudert.



Alle drei Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.



Die FFW Mühlen Eichsen war mit 10 Kameraden im Einsatz und unterstützte die Bergungsarbeiten. Die Landesstraße 03 war für zwei Stunden gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.



Alexander Schwabe Polizeioberkommissar Polizeiinspektion Wismar Polizeirevier Gadebusch



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Stefanie Busch Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4568975 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell