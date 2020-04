POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und einer schwerverletzten Person auf der B 104 bei Malchin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots) -



Am 08.04.2020 gegen 19:50 Uhr ereignete sich auf der B 104 kurz vor Malchin aus Richtung Teterow kommend ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar. Der 55jährige Fahrer des Pkw VW Touareg befuhr die B 104 aus Richtung Teterow in Richtung Malchin. Auf Höhe der Unfallstelle, kurz vor Malchin, beabsichtigte er, mit seinem PKW nach links in die Malchin vorgelagerten Wiesen abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den nachfolgenden, sich nähernden 65jährigen Kradfahrer mit seiner Suzuki und bog ab. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei sich der Kradfahrer tödliche Verletzungen zuzog. Der Pkw- Fahrer musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Malchin aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Malchin verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Zur Feststellung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA vor Ort zum Einsatz. Die B 104 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis 22:30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde über den Pisedeer Damm eingerichtet.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4568003 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell