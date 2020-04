POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand eines Stallgebäudes in Zirzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.08.2020 gegen 13:50 Uhr kam es in einem Stallgebäude eines Agrarbetriebes in Zirzow zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort hat ein Mitarbeiter des Agrarbetriebes mit einem Radlader im Stallgebäude gearbeitet. Er hatte Strohballen zerstreut und das Stroh entzündete sich an der Abgasanlage des Radladers. Durch den Wind wurde das brennende Stroh dann im Gebäude verteilt und entzündete weitere Strohballen, von denen ca. 320 Stück in dem Stallgebäude lagerten. Das Feuer griff schnell auf das gesamte Gebäude über. Auf dem Dach befanden sich Solarmodule einer Photovoltaikanlage, welche zerstört wurde. Auch der Radlader wurde Opfer der Flammen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000,-Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung befanden sich Kameraden aus 10 Freiwilligen Feuerwehren aus Burg Stargard, Chemnitz, Mahrin, Neubrandenburger Innenstadt, Neuenkircher/Ihlenfeld, Teetzleben, Woggersin, Wulkenzin, Brunn, Penzlin sowie der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg im Einsatz. Die Löscharbeiten waren zum Meldezeitpunkt noch nicht beendet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



