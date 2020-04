POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B 96 in Bergen auf Rügen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/ Rügen (ots) - Am 08.04.2020 gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der B 96 in Bergen an der Kreuzung zur L 301 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 40-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die B 96 in Bergen in Richtung Stralsund. An der Kreuzung B 96/ L 301 zeigte die Lichtzeichenanlage für ihre Fahrtrichtung das Farbzeichen ´grün´. Sie überquerte die Kreuzung. Auf der Mitte der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Skoda. Die 59-jährige Fahrerin des Skoda hatte nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen die Kreuzung aus Richtung Gingster Chaussee befahren und dabei das für sie geltende Farbzeichen ´rot´ missachtet. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 59-Jährige einen Schock. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung ins SANA-Krankenhaus Bergen gebracht. Die Fahrerin des PKW Opel blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-Euro.



