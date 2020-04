POL-HWI: Alkohol am Steuer

Wismar (ots) - Im Verlauf des gestrigen Tages stellte die Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg mehrere Kraftfahrzeugführer fest, die unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren.



Schönberg:



Um 05.30 Uhr nahm die Polizei aus Grevesmühlen einen Verkehrsunfall in der Rudolf-Hartmann-Straße auf. Dort hatte ein 19-jähriger Schönberger offenbar die Kontrolle über einen Pkw verloren und war gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der junge Mann wies einen Atemalkohol in Höhe von 1,46 Promille auf. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belief sich auf 2.500 EUR. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf und ordneten eine Blutprobenentnahme an.



Schönberg:



Um 19:15 Uhr wurde das Polizeirevier Grevesmühlen über einen Verkehrsunfall im Heinrich-Behrens-Weg informiert. Nach Zeugenangaben war dort ein Kradfahrer mitsamt seinem 5-jährigen Sozius gestürzt und hatte dabei ein Verkehrsschild beschädigt. Das Kind, so die Hinweisgeber, hätte sich dabei augenscheinlich leicht verletzt. Ihm angebotene Hilfe habe der Fahrer abgelehnt und den Unfallort verlassen, ohne auf die Polizei zu warten. Nachfolgende Ermittlungen der eingesetzten Streifenbeamten führten zu einem 30-jährigen Tatverdächtigen mit einem Atemalkohol von 1,74 Promille und seinem beschädigten Zweirad. Das leicht verletzte Kind befand sich zu der Zeit bereits in der Obhut seiner Mutter. Diese wollte eigenständig für die ärztliche Behandlung ihres Kindes sorgen. Den 30-jährigen Deutschen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung.



Wismar:



20:45 Uhr: Nach einem Bürgerhinweis kontrollierte die Wismarer Polizei einen 45-jährigen Autofahrer auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants Am Kleinen Stadtfeld. Das Alkoholmessgerät wies dabei einen Wert von 2,33 Promille aus. Auch in diesem Fall folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Den Wismarer erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



22:40 Uhr:



Im Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Ortschaft Gressow stellten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar bei einem 61-jährigen Autofahrer Atemalkohol von 1,61 Promille fest. Sie veranlassten eine Blutprobe, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten gegen den deutschen Staatsbürger entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.



22:55 Uhr:



Nach einem Hinweis, dass zwei Personen auf dem Wismarer Marktplatz gegen ein Dodge mit dänischen Kennzeichen treten würden, suchte eine Streife den Ort des Geschehens auf. Dort fanden sie das beschriebene Fahrzeug, jedoch keine Personen vor. Einige Zeit später stellten die Beamten den besagten Pkw langsam fahrend in der Altstadt fest. Als sie versuchten diesen zu stoppen, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Einige Straßen weiter gab der dänische Fahrer sein Vorhaben jedoch auf und hielt an. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein litauischer Staatsbürger. Beide Männer waren alkoholisiert. Der Fahrer wies einen Atemalkohol von 1,82 Promille auf. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und nahmen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf. In Abstimmung mit der Staatsanwalt Schwerin wurde zudem eine Sicherheitsleitung erhoben.



