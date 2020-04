POL-NB: Brand eines Stallgebäudes

Zirzow (ots) - Am 08.04.2020 gegen 14:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Stallgebäudes in der Hofstraße in 17039 Zirzow gemeldet. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg vor Ort eintrafen, brannte das ca. 60m-lange Gebäude lichterloh. Auf Grund des Feuers entstand eine starke Rauchentwicklung, so dass die Bevölkerung in Zirzow mittels Lautsprecherdurchsagen aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



In dem Gebäude befanden sich keine Tiere. Es wurde ausschließlich zum Lagern von Stroh und Heu genutzt. Das Gebäude wurde zerstört. Der Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt werden. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg nach Beendigung der Löscharbeiten zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.



