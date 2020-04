POL-ANK: Unbekannte stehlen Werkzeug von Kita-Baustelle in Greifswald

Greifswald (ots) - In der Zeit von gestern Nachmittag (07.04.2020, 16:00 Uhr) bis heute Morgen (08.04.2020, 07:30 Uhr) kam es auf der Baustelle der neuen Kindertagesstätte in der Vitus-Behring-Straße in Greifswald zu einem Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem gesicherten Bereich des Gebäudes verschafft und von dort Werkzeug entwendet. Der Schaden beträgt ungefähr 5.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



