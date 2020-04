POL-LWL: Hoher Sachschaden durch Feuer in Biosphärenreservat (Ergänzung)

Zarrentin (ots) - Im Zuge der Ermittlungen zum Brandgeschehen in Zarrentin (wir informierten) verdichten sich Hinweise, die auf Brandstiftung deuten. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust hat am Mittwochvormittag an der Brandstelle entsprechende Spuren und Beweismittel gesichert. Zudem hat der Polizeihubschrauber am Mittwoch Übersichtsaufnahmen aus der Luft vom Brandort gefertigt, die Bestandteil der weiteren Ermittlungen sind und entsprechend ausgewertet werden. Überdies geht die Kriminalpolizei im Zuge der Ermittlungen aktuell mehreren Zeugenhinweisen nach.



