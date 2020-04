POL-NB: Brennender PKW auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg/Nord und Neubrandenburg/Ost

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.04.2020, gegen 16:15 Uhr, geriet auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Ost, ein PKW aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Eine 45-jährige Mutter mit ihren zwei Kindern (10 Jahre und 3 Jahre) befuhr mit einem PKW MINI die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Die 45-Jährige konnte, nachdem sie das Feuer bemerkte, das Fahrzeug noch von der Fahrbahn lenken und sich mit ihren beiden Kindern in Sicherheit bringen. Der PKW brannte vollständig aus. Für die Löscharbeiten waren 25 Kameraden/-innen der Freiwilligen Feuerwehren aus Brunn, Staven und Neverin im Einsatz. Die BAB 20 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden, woraufhin es zu einem Rückstau von ca. 2 km kam. Am PKW und am Grünstreifen entstand ein Schaden von insgesamt 7.500 Euro.



Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



