POL-ANK: Einbruch in Vereinsgebäude in Greifswald

Greifswald (ots) - In der Zeit von gestern Abend (06.04.2020, 17:00 Uhr) bis heute Morgen (07.04.2020, 07:50 Uhr) kam es zu einem Einbruch in das Vereinsgebäude am Tennisplatz in der Pappelallee 2 in Greifswald. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Ob anschließend etwas aus dem Gebäude entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest und bleibt zu ermitteln. Der genaue Schaden ist unbekannt, beträgt jedoch mindestens 200 Euro. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



