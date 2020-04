POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Wolgast

Wolgast (ots) - Heute Vormittag (07.04.2020, 10:30 Uhr) kam es an der Kreuzung Chausseestraße / Breite Straße in Wolgast zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Informationen der Polizei wollte der 79-jährige deutsche Fahrer eines VW Golf von der Breiten Straße nach rechts in die Chausseestraße abbiegen und übersah dabei die 63-jährige deutsche Fußgängerin, die die Straße überquerte. Nach Informationen der Polizei zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer grünes Licht. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung durch Rettungskräfte in das Wolgaster Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.



