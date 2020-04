POL-HST: Pkw in Bergen beschädigt - vier Personen festgestellt

Bergen a. Rügen (ots) - In den späten Abendstunden des 06.04.2020 (gegen 23:40 Uhr) erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen die Information, dass es nahe des Parkplatzes in der Stralsunder Straße in Bergen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen sein soll.



Bereits auf der Anfahrt zum Ereignisort stellten die eingesetzten Beamten in der Ringstraße vier junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren fest, die nun im Verdacht stehen, die Sachbeschädigung am Fahrzeug begangen zu haben. Eine weitere Funkwagenbesatzung stellte den beschädigten Pkw VW Golf fest, dessen Seitenscheiben eingeschlagen worden waren. Im weiteren Verlauf des Einsatzes bemerkten die Beamten zusätzlich einen Anhänger einer Umzugsfirma, der scheinbar gegen eine Hauswand geschoben worden war. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch die vier Personen, die von der Insel Rügen stammen, wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls überprüft, ob die Personengruppe auch mit der beschädigten Hauswand in Verbindung gebracht werden muss.



Zeugen, die zusätzliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Bergen (03838/81 00) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



