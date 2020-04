POL-LWL: Polizei registrierte 13 Wildunfälle in der Nacht zum Dienstag

Ludwigslust-Parchim (ots) - Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim haben sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen insgesamt 13 Wildunfälle ereignet. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch kam es zu Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 20.000 Euro.



Betroffen waren insbesondere die südlichen und westlichen Regionen im Landkreis. Die Vorfälle, an denen meist Rehe beteiligt waren, ereigneten sich vorwiegend in den frühen Morgenstunden, der Abenddämmerung und den späten Abendstunden. Geringes oder fehlendes Tageslicht führt zu einem späten Erkennen des Wildes, wodurch das Unfallrisiko steigt. Angesichts der Unfallzahlen appelliert die Polizei erneut zur angepassten und vorausschauenden Fahrweise, insbesondere zu den Dämmerungszeiten und auf ausgeschilderten Straßenabschnitten.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4566286 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell