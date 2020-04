POL-HWI: Verkehrsunfall auf der A 20

Wismar (ots) - Am 06. April, 12:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20 ca. drei Kilometer hinter der Anschlussstelle Grevesmühlen in Fahrtrichtung Lübeck. Dabei fuhr ein 30-jähriger Lübecker, offenbar aus Unachtsamkeit, mit seinem Mercedes Sprinters auf einen vorausfahrenden Kleintransporter mit Anhänger auf. Der 61-jährige Fahrer des Gespannes verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses zunächst gegen die Außenschutzplanke prallte, folgend mit der Mittelschutzplanke kollidierte und schließlich auf der Überholspur zum Stillstand kam. Dem 30-Jährigen gelang es, seinen Sprinter auf den Standstreifen lenken und dort anzuhalten. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, zog sich die Beifahrerin im auffahrenden Kfz leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn auf Höhe der Unfallstelle für ca. zwei Stunden gesperrt.



