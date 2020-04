POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad

Bandenitz (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad sind am Sonntagnachmittag bei Bandenitz Fahrer und Mitfahrerin eines Motorrades leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist das Motorrad zwischen Neu Zachun und Bandenitz bei einem Überholvorgang mit einem nach links abbiegenden PKW zusammengeprallt. Der 58-jährige Kradfahrer sowie seine 55-jährige Mitfahrerin wurden anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen soll. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



