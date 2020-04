POL-HWI: Fahrlässige Brandstiftung

Wismar (ots) - Heute Morgen wurde die Polizei in Wismar über einen Brand in einer Wohnung in der Wismarer Altstadt informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 34-jähriger Wismarer Bekleidung in einem Küchenherd getrocknet. Dass sein Gewand dabei Feuer fing, bemerkte der Mann offenbar erst, als umliegende Möbel in Brand gerieten. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Den 34-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4565698 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell