POL-LWL: Brand im Vorgarten

Crivitz (ots) - In Crivitz hat die Feuerwehr am Sonntagabend ein Feuer in einem Vorgarten gelöscht. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich trockenes Gras und Blattwerk entzündet, worauf die Flammen auf einen Baum übergriffen. Die eintreffende Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Wohnhäuser verhindern. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Amtstraße zeitweilig voll gesperrt werden. Hinweise auf Brandstiftung hat die Polizei derzeit nicht.



