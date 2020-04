POL-HRO: Hausfriedensbruch bei Rostocker Kreuzfahrtunternehmen

Rostock (ots) -



In Zusammenhang mit dem bundesweiten Aktionstag ´Spuren hinterlassen´ wurden heute morgen (05.04.2020, gegen 8 Uhr) fünf Personen festgestellt, die einen Banner am AIDA-Parkhaus angebracht hatten. Auf dem Banner war das Statement ´Rostock mit Herz - hier kann die Welt zuhause sein´ zu lesen. Zudem waren diverse weitere Aussagen mit Schablonen und Sprühkreide auf der Straße vor dem Parkhaus aufgebracht. Inhaltlich wurde die Flüchtlingspolitik thematisiert.



Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.



