POL-HRO: Vermisster 51-Jähriger in Güstrow

Güstrow (ots) -



Seit dem 03.04.2020 wird Herr



Marten Mohns



vermisst.



Letztmalig wurde der 51-jährige gegen 12:00 Uhr in seiner Wohnung gesehen. Danach verließ er diese in unbekannte Richtung.



Herr Mohns kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 180cm groß - schlanke Statur - dunkles, lichtes, längeres Haar - trägt vermutlich eine helle winterfeste Jacke - sowie eine graue Jogging -/ Sporthose



Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Wohlmöglich ist er aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes desorientiert und ist auf Hilfe angewiesen.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten können über das PHR Güstrow unter der Telefonnummer 03843/266-0, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.







Max Weiße Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Güstrow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Stefanie Busch Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



