POL-ANK: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung: 62-jähriger Mann aus der Nähe von Anklam vermisst

Anklam (ots) - Seit dem 01.04.2020, 08:30 Uhr wird der 62-jährige Herr Lothar Hecht aus Stretense bei Anklam vermisst. Herr Hecht entfernte sich am 01.04.2020 mit seinem PKW Suzuki Baleno in unbekannte Richtung und kehrte bisher nicht wieder zurück.



-----------------------



+++ Nachtrag: Das amtliche Kennzeichen des PKW lautet ANK-U157. +++



-----------------------



Herr Hecht könnte desorientiert sein und benötigt dringend ärztliche Hilfe.



Personenbeschreibung:



- ca. 1,70 bis 1,75 m groß - sehr schlanke Gestalt - graue Haare - sehr blasse Gesichtsfarbe - keine Zähne



Bekleidung:



- blaue Jeans - bräunliche Jacke



Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Die Polizei Anklam bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mannes machen? Wer hat den 62-jährigen Herrn Hecht oder den genannten PKW gesehen? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



