POL-NB: Brand in Mehrfamilienhaus in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Der Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte wurde am 02.04.2020, 02.08 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz, Thomas-Mann-Str. 5 gemeldet. Den eintreffenden Polizeibeamten und Feuerwehrleuten der FFw Neustrelitz zeigte sich eine starke Rauchentwicklung. Deshalb mussten 12 Bewohner des Hauses evakuiert werden, ein 31-jährige deutscher Mann kam mit Rauchgasintoxikation in eine Klinik. Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen brannte eine Kellerbox vollständig aus. Die Höhe der Sachschadens bleibt zu ermitteln. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg führte die Untersuchungen am Brandort und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung gegen unbekannt ein.



