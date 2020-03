POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24 - Erstmeldung

Wittenburg / Stolpe (ots) - Aktuell ist die BAB 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers voll gesperrt.



Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich hier gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem Personen verletzt wurden. Aktuell laufen die Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Weitere Einzelheiten zu diesem Unfall sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Julia Staude Telefon: 03874/411 305 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4560409 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell